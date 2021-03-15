Популярний український співак, "ритмолов" Дмитро Монатік показав стильний образ, підкоривши шанувальників креативністю

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram популярний співак розмістив яскраве незвичайне фото з провідним телефоном в руках.

У кадрі Дмитро сидить на перевернутому чорному шкіряному кріслі, на якому написано білою фарбою "Ритмоlove". Дмитро в білому широкому комбінезоні в чорний хитромудрий принт, спантеличено слухає трубку. На червоній підлозі валяється газета з назвою "Ритмоnews", а фон кімнати, де знаходиться співак - яскраво-жовтий.

Дмитро написав: "Алло, понеділок, Здрастуй!"

Шанувальники не залишили фото Дмитра без уваги, оцінивши креатив і шикарну ідею людини-свята:

"І до побачення! Привіт, п'ятниця👋🏼", "Скоріше вечір понеділка аааа ааа🙌", "Обожнюю понеділок за те, що його всі ненавидять 😍", "Воооу, стиииль 🔥🔥", "Діма Ви просто🔥❤️", "Понеділок - день чудовий 😊", "Про вааау! Новини хороші!🔥 🔥 ", "Тепер обожнюємо понеділок ще більше!❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥".

Підопічна Монатіка співачка Ліда Лі залишила закохані сердечка-смайлики для свого наставника:"😍 😍 😍 😍".

Нещодавно стало відомо, що Монатік у 2021 році планує дати феєричний концерт в НСК Олімпійський. А поки Монатік впритул зайнятий натаскуванням молодих виконавців у шоу"Голос країни". Ми писали, як у черговому випуску на етапі вокальних боїв на сцені зійшлися дві учасниці – любов Дробина і Марія Рак. Остання, до слова, знайома з Дмитром Монатіком ще з часів своєї участі в 1 сезоні шоу "Х-фактор".

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