Популярный украинский певец, "ритмолов" Дмитрий Монатик показал стильный образ, покорив поклонников креативностью

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм популярный певец разместил яркое необычное фото с проводным телефоном в руках.

В кадре Дмитрий сидит на перевернутом черном кожаном кресле, на котором написано белой краской "Ритмоlove". Дмитрий в белом широком комбинезоне в черный замысловатый принт, озадачено слушает трубку. На красном полу валяется газета с названием "Ритмоnews", а фон комнаты, где находится певец - ярко-желтый.

Дмитрий написал: "Алло, понедельник, здравствуй!"

Поклонники не оставили фото Дмитрия без внимания, оценив креатив и шикарную идею человека-праздника:

"И до свидания! Привет, пятница👋🏼", "Скорее вечер понедельника аааа ааа🙌", "Обожаю понедельник за то, что его все ненавидят 😍", "Воооу, стиииль 🔥🔥", "Дима Вы просто🔥❤️", "Понедельник- день чудесный 😊", "О вааау! Новости хорошие!🔥🔥", "Теперь обожаем понедельник ещё больше!❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥".

Подопечная Монатика певица Лида Ли оставила влюбленные сердечки-смайлики для своего наставника: "😍😍😍😍".

Недавно стало известно, что Монатик в 2021 году планирует дать фееричный концерт в НСК Олимпийский. А пока Монатик вплотную занят натаскиванием молодых исполнителей в шоу "Голос країни". Мы писали, как в очередном выпуске на этапе вокальных боев на сцене сошлись две участницы – Любовь Дробина и Мария Рак. Последняя, к слову, знакома с Дмитрием Монатиком еще со времен своего участия в 1 сезоне шоу "Х-фактор".

Напомним, что подопечная Монатика устроила скандал на "Голосі країни", Кароль молчать не стала: "Не ладно, а спасибо!"

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