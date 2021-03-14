Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал, как развлекается, издавая всевозможные ритмичные звуки

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм известный певец и продюсер Дмитрий Монатик появился в неожиданном образе.

Дмитрий разместил видео, в котором предстал в розовом худи со странными предметами в руках, изображая звуки.

" Всем привет, звучит MONATIK! Со мной 10 звуков, надеюсь, хватит!", "- написал певец.

Он продемонстрировал некоторые звуки, удар подошвами кроссовок, звук затвора от фотоаппарата, как звучит укулеле, если в нее подуть.

Забавное видео очень понравилось поклонникам Дмитрия. Как оказалось Дмитрий отправился на программу к Георгию Карцеву и показал как звучат 10 предметов: PS5, усатый BATMAN, звук губной гармошки, как звучит щит Капитана Америки, звук кроссовок, звук Киева Монатик принес в телефоне, штуковины из штатов, звук неземной красоты, как поливают цветочки, как звучит укулеле из клипа Лиды Ли, ляпс, и красивая игра на Флейте.

Название тому, что показал Дмитрий - АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) – это приятное, часто расслабляющее ощущение, которое распространяется от кожи головы по всему телу и вызывается звуковыми и визуальными стимулами – шепотом, плавными движениями, шуршанием и похрустыванием. Его также называют "массажем мозга". Впервые об этом феномене заговорили в 2010 году.

Поклонники в восторге от услышанного, по достоинству оценили забавный ролик, поблагодарив Дмитрия за хорошее настроение.

Первыми прореагировали Надя Дорофеева и жена Монатика Ирина. Дорофеева оставила под видео огонек, а вот Ирина написала, что не перестает удивляться:

"Не перестаю восторгаться тем, как творческие люди видят этот Мир 🌍💕💕", "Как я ждала эту коллаборацию❤️", "АСМР от Монатика 🤣😍❤️", "Просто плакала зі сміху😍😂❤️це дуже прикольне відео! Вперше не перемотувала🔥", "Ничего не поняла 😬, но захотелось выпить", - отозвались поклонники.

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