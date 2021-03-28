Дружина популярного співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, поділилася чуттєвим кадром в чорно-білій обробці

Дружина популярного артиста веде свій блог в Instagram досить активно, при цьому Ірина не розповідає багато особистого і тримає своє життя осторонь від публіки, а також уникає уваги преси. Оскільки Ірина завжди підтримує свого чоловіка, вона часто публікує мотиваційні пости з кадрами з кліпів чоловіка.

Цього ж разу Ірина підкорила власним чуттєвим кадром у чорно-білій обробці. На знімку вона позувала в простій розстебнутій сорочці, з легким макіяжем на обличчі без акцентів на губах і з простою укладанням рудих локонів.

"У стані спокою і умиротворення ☺ ️ Дякую, чудесних дівчат за цей прекрасний день☺photographer @olgaprudka", - написала Ірина під знімком.

Від коментаря і чоловік Дмитро Монатік не втримався:» Варія Оооооо ааааа❤ " - жартівливо написав чоловік.

Шанувальники також почали коментувати пост:

"Іришенька, яка ж ти чарівна; Ірина, я захоплююся! ❤️Дуже красива😍; яка ніжна Ірочка); Ваууу! Ві прекрасна 🔥; Гармонія і краса😌😍❤️; Розкішно 😍❤️; Гарна 😍❤️; Умиротворення 🙌; Яка ж ти красива❤; Гарна 😍; Прекрасна ❤️; Ірочка! Така ніжна 😍❤».

До цього Ірина Монатік позувала в блузі з білими мереживними і зеленими атласними вставками.

Дружина співака завдала легкий макіяж і зробила укладку. В руках вона тримала букети ніжно-рожевих тюльпанів, і з посмішкою дивилася на них, ймовірно, так її привітали з 8 березня.

Ірина Монатік зізналася, що дуже любить цей день, привітала всіх жінок і розповіла, чим цей день особливий особисто для неї.

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