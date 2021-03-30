Жена известного ритмоLove Дмитрия Монатика Ирина, часто публикует очаровательные творческие снимки в своем аккаунте
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ирина Монатик разместила интересный черно-белый снимок на котором лежит на животе, подняв ножки в туфельках кверху, а взгляд подняв вверх.
"К вечеру понедельника, несмотря на присущий мне оптимизм☀️, настроение☁️," - написала Ирина, вызвав в комментариях бурю эмоций. Дмитрий Монатик тут же отреагировал на фото, написав в комментариях "Аучь🔥🔥🔥".
Загадочный снимок Ирины прокомментировала Надя Дорофеева и Соня Плакидюк, и другие друзья и поклонники знаменитости. Они отметили, что на снимке девушка выглядит очень привлекательно:
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"Нежность нежная ❤️", "Красота!❤️", "Такая сильно красивая😍 🔥 ", "🔥Ирочка, так редко вижу у тебя в ленте чб фото!!! Ты на них очень кинематографична❤️", "Снимок 🔥🔥🔥", "Какая же Вы красивая", "🦁🧡очень!", "Невероятная 🥰😍🥰😍", - написали поклонники.
Известно, что долгое время Ирина находилась в тени своего мужа. Монатик предпочитал скрывать от общественности свою жену и сыновей. Лишь несколько лет назад артист наконец-то раскрыл личность своей жены, о которой долгое время ходили слухи.
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