Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, вразила спокусливими видами
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, які буквально звели шанувальників з розуму.
Як відомо, довгий час Ірина перебувала в тіні свого чоловіка. Монатік вважав за краще приховувати від громадськості свою дружину і синів. Лише кілька років тому артист нарешті розкрив особистість своєї дружини, про яку довгий час ходили чутки, а також назвав імена синів. Правда, обличчя спадкоємців артист досі вважає за краще не світити.
У новій фотосесії скромниця Ірина вирішила заявити про себе, вразивши досить спокусливими кадрами. Жінка опублікувала кілька фото, на яких були зображені окремі частини її тіла. На одному з фото красуня блиснула бюстом, прикрашеним чорним мереживом. Зона декольте розбурхала шанувальників зоряного сімейства.
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"Деталі дуже важливі!",- грайливо підписала фото красуня.
У коментарях жінці залишили масу приємних слів.
"Пощастило Дімі", «як естетично», "Вау, Ірочка", "Вааауууу! Суцільна естетика", "Очеееньь!", "Ти прекрасна», «яка гаряча», "Нічого собі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що розгублений суддя "Голос країни" Монатік на перевернутому кріслі потряс божевільним виглядом:"Діма, ви просто...".
Як повідомляла Politeka, спокуслива дружина Монатіка в розстебнутій сорочці засмущала навіть чоловіка:"яка ніжна Ірочка".
Також Politeka писала, що гаряча дружина Монатіка вразила апетитними формами в купальнику:"Іра, ти богиня".