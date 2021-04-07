Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), Ирина Демичева, впечатлила кадрами в постели

Как пишет Politeka.net, Супруга музыканта показал фото. на которых запечатлена в постели.

«День лентяя или тотальной перезагрузки объявляется открытым», - написала она.

Ирина запечатлена с полотенцем на голове. Она лежит в кровати, укрывшись одеялом, из-под которого видны только бретельки белья.

На фото отреагировал даже муж Нади Дорофеевой Дантес, модель Даша Астафьева, тееведущая Леся Никитюк и экс-ВИА-Гра Санта Димопулос.

«Красотка», «Красота», «Такая невероятная», «Какая же ты красивая», - пишут комплименты в комментариях.

Ирина Демичева работает в команде Монатика, ей 33 года. Она родила от Монатика двух сыновей. Недавно пара впервые показала лица своих детей.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение — это ведь они. Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни", — написал Дмитрий Монатик на своей странице в соцсети, показав фото с детьми 2 апреля.

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