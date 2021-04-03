Подопечная Дмитрия Монатика Лидия Скорубская, выступающая под псевдонимом Лида Ли, впечатлила длинными ножками

Как передает Politeka.net, продюсерский центр Димы Моантика сейчас особенно активно продвигает новую артистку Лиду Ли. Она появляется в различных шоу, выпускает новые песни. Напомним, что Лида Ли прославилась благодаря шоу «Голос країни», хотя до участия в проекте она работала бек-вокалисткой у Монатика.

На свежем фото, которое Лида опубликовала у себя в Инстаграм, она позировала в черном боди, забыв надеть штаны. Девушка продемонстрировала свои стройные ножки во всей красе, взбудоражив фантазию поклонников.

«Я всей душой влюблена в мюзиклы... Любовь к ним пришла ещё в раннем детстве. Ни один Новый год не обходился без их просмотра. Я знала все песни, слова, танцы и всегда мечтала погрузиться в атмосферу целого спектакля, где все сливается воедино...», - призналась Лида Ли.

В комментариях яркой красотке оставили массу восторженных отзывов и комплиментов.

«Какая ты красивая», «Очень вкусное фото», «Бесконечные конечности!», «Это любовь», «Великолепная», «Достопримечательность», «Какие ноги», «Ноги от ушей», - пишут пользователи сети.

Напомним, что подопечная Монатика в дерзком мини бросила вызов легендарной Кэтрин Зета Джонс: "Это волшебно".

А еще Politeka писала, что бесстыжая подопечная Монатика поманила роковым образом в красном, забыв застегнуть рубашку до конца: "На Санину похожа".

Также Politeka сообщала, что страстная подопечная Монатика расстегнула рубашку и провела урок соблазна: "Черт возьми...".