Українська співачка і підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі порівняла себе з легендарною Кетрін Зета Джонс, виконавши її запальний номер

Як відомо, співачка взяла участь у шоу "Ліпсінк баттл", виконавши пісню з культового мюзиклу Chicago. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася новим відео, в якому вирішила наочно порівняти себе з оригіналом.

На сцені Ліда Лі виступила з пародією на пісню, яку в оригіналі виконувала Кетрін Зета Джонс. У новому відео кадри їхніх виступів перемішані між собою.

Варто відзначити, що особливої схожості їм надають майже однакові стрижки.

Відразу впадає в очі відмінність в нарядах красунь. Так, Ліда Лі виступала в короткій сріблястій сукні, а у Кетрін наряд був чорного кольору. Частину рухів з оригінального номера українська співачка скопіювала без змін, проте вона привнесла в виступ і частинку свого характеру.

Крім того, глядачів не міг залишити байдужим момент, коли Ліда Лі піднялася під стелю знімального павільйону на спеціальній конструкції.

Підписники співачки тут же почали коментувати опубліковане відео.

"було чудово! Хочеться продовження! Спасибі тобі", "мені сподобався ваш виступ", "100% попадання, заворожила!", "Не сподобалося) просто переодягли, образ не змінився", "як же це чарівно", - пишуть люди.

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