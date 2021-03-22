Украинская певица и подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли сравнила себя с легендарной Кэтрин Зета Джонс, исполнив ее зажигательный номер

Как известно, певица приняла участие в шоу «Липсинк баттл», исполнив песню из культового мюзикла Chicago. На своей странице в Инстаграм исполнительница поделилась новым видео, в котором решила наглядно сравнить себя с оригиналом.

На сцене Лида Ли выступила с пародией на песню, которую в оригинале исполняла Кэтрин Зета Джонс. В новом видео кадры их выступлений перемешаны между собой.

Стоит отметить, что особой схожести им придают почти одинаковые стрижки.

Сразу бросается в глаза различие в нарядах красоток. Так, Лида Ли выступала в коротком серебристом платье, а у Кэтрин наряд был черного цвета. Часть движений из оригинального номера украинская певица скопировала без изменений, однако она привнесла в выступление и частичку своего характера.

Кроме того, зрителей не мог оставить равнодушным момент, когда Лида Ли поднялась под потолок съемочного павильона на специальной конструкции.

Подписчики певицы тут же принялись комментировать опубликованное видео.

«было прекрасно! Хочется продолжения! Спасибо тебе», «Мне понравилось Ваше выступление», «100% попадание, заворожила!», «Не понравилось) просто переодели, образ не изменился)», «Как же это волшебно», - пишут люди.

Напомним, подопечная Монатика в супероткровенном наряде залезла на стол и повиляла своими "булочками": "Безумно красивая".

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