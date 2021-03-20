Известная украинская певица Лида Ли, подопечная Дмитрия Монатика, показала себя в обворожительном образе

На фото Лида показалась в прозрачном наряде с узорами. Девушка стояла в босоножках, выставив одну ножку и выгнувшись, хвастаясь безупречной фигурой. На других кадрах уже певица была с мужчиной в кожаных штанах. Пара слилась в танце, демонстрируя зажигающую страсть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пойми", - подписала фото Лида в Инстаграм.

"Вау",- сразу написала жена Дмитрия Монатика - Ирина.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень", "Великолепная", "Лида", "Шикарная", "Невероятная", "Красивая", "О боже мой", "Четвертое фото...", "Не хватает слов, чтобы описать эту красоту", "Глаз не оторвать, как это красиво, страстно и сексуально!!!".

Мы писали, что подопечная Дмитрия Монатика, певица Лида Ли умело перевоплотилась в звезду мюзикла.

В Инстаграм шоу «Липсинк батл» появился анонс предстоящего шоу, в котором примет участие Лида Ли. Девушка будет пародировать героиню Кэтрин Зета Джонс из мюзикла «Chicago».

Напомним, подопечная Монатика в прозрачном наряде довела до мурашек своим танго

А еще Politeka писала, что подопечная Монатика в прозрачном платье растаяла в руках знойного брюнета

Также Politeka сообщала, что подопечная Монатика в супероткровенном наряде залезла на стол и повиляла своими "булочками"



