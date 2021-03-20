Известная украинская певица Лида Ли, подопечная Дмитрия Монатика, показала себя в обворожительном образе
На фото Лида показалась в прозрачном наряде с узорами. Девушка стояла в босоножках, выставив одну ножку и выгнувшись, хвастаясь безупречной фигурой. На других кадрах уже певица была с мужчиной в кожаных штанах. Пара слилась в танце, демонстрируя зажигающую страсть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пойми", - подписала фото Лида в Инстаграм.
"Вау",- сразу написала жена Дмитрия Монатика - Ирина.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Неожиданный поворот в "Холостяке" с Заливако, возмущенная Мишина не сдержалась: "Из-за тебя..."
Резко располневшую Никитюк заставили плакать, позвав замуж прямо на сцене: "Наконец-то..."
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Закрытие метро в Харькове: в горсовете прояснили ситуацию
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень", "Великолепная", "Лида", "Шикарная", "Невероятная", "Красивая", "О боже мой", "Четвертое фото...", "Не хватает слов, чтобы описать эту красоту", "Глаз не оторвать, как это красиво, страстно и сексуально!!!".
Напомним, подопечная Монатика в прозрачном наряде довела до мурашек своим танго
А еще Politeka писала, что подопечная Монатика в прозрачном платье растаяла в руках знойного брюнета
Также Politeka сообщала, что подопечная Монатика в супероткровенном наряде залезла на стол и повиляла своими "булочками"