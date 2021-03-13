Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, показала, что такое настоящая страсть
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись премьерой - клипом на песню "Пойми" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, разгоряченная брюнетка в прозрачном комбинезоне отдалась в руки партнеру-танцору, "летая" на паркете. Девушка изумила шикарным танго и отточенными до совершенства движениями.
Лида Ли дала волю чувствам в подпис к кадрам:
"Пусть это тяжело, но как же хорошо однажды осознать, к чему стоит прийти…
Все было, как в жгучем танце танго. Сначала взгляд, искра, влюблённость, страсть, и казалось... обожал нашу общую вселенную… Но, так внезапно стал другим, чужим... Я так пламенно ждала... а ты не спешил... В итоге сжёг меня дотла и подарил мне «себя» другую, новую, сильную, смелую... За что тебе я благодарна… #Пойми... Это новая картина из моей жизни, которую однажды мы нарисовали вместе. Но теперь она только моя и с вами ею я так хочу поделиться"
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Пользователи поздравили певицу с долгожданной премьерой:
"Какая премьера🔥🔥🔥 поздравляю!"
"Лидочка, поздравляю 🥳 очень красивая и сильная работа 😍"
"Невероятно Лида❤️"
"Очень шикарно! Танец 🔥👏"
"Фантастика ⭐️"
Ранее мы рассказывали, что Лида довела до мурашек фрагментом из нового клипа. Девушка запрыгнула на красавчика, застыв в невероятной позе.
"уххх🔥"; "Вауууууу"; "Кадр🔥", - отреагировали пользователи.
Напомним, что бесстыжая подопечная Монатика засветила ножки лежа на полу в одном "дырявом" пиджаке: "Желания и страсти..."
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