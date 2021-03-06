"Ох, когда же"

Подопечная Дмитрия Монатика Лида ли станцевала под отрывок своего нового трека, танцуя со стулом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывок видео, в котором станцевала под свой новый трек.

Девушка надела топ телесного цвета и темную юбку в пол с разрезом до пупка. Лида Ли эффектно станцевала возле стула, создавая соблазнительный образ.

"И на руках носил, и так сильно обожал, но все - таки все - таки опоздал", - цитатой из своей песни прокомментировала Лида свой танец. Певица пригласила всех на свою страничку TikTok, чтобы услышать отрывок сингла, который в скором времени предоставит певица. "Пойми".

"Буду ждать ваши видео на данную песню! Лучшие и самые оригинальные перепощу себе на страничку💋", - пообещала будущая звезда.

В середине отрывка, предоставленного на суд зрителям, Лида сменила образ, представ в другом наряде, не менее откровенном и зажигательном.

Поклонники Лиды уже навострили уши, и ждут не дождутся новой песни от своей любимой певицы.

Они с обожанием пересмотрели небольшой отрывок танца и песни, и прокомментировали увиденное словами полными любви и обожания:

"Как же сильно жду трек😍отрывок невероятен", "Пожаааар🔥", "Граційно", "Не заставляй меня начинать петь на работе, умоляю😂", "Шикарная Лида!❤️😍", "Красотка 🔥", "Огонь🔥🔥".

Напомним, что подопечная Монатика устроила жару в вызывающем наряде, показав, что нужно для настоящего танго: "Дайте страсти!".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика на шпильках и в боди дала жару, лихо взмахнув ножкой: "Ах, эта Лида...".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика затмила всех на званом вечере, показав кое-что интересное: «Тотальный восторг»