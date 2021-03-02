Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, произвела фурор

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в вызывающем образе и в не менее горячей позе (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, брюнетка похвасталась аппетитной фигуркой в необычном боди, верх которого был похож на пиджак. При этом низ наряда неплотно прилегал к телу. Расставившая широко ножки Лида рисковала засветить лишнее. Кожаные ботфорты на шпильке дополнили образ роковой красотки.

Девушка встала на мостик, лихо взмахнув ногой.

"Все только начинается...", - подписала кадры Лида.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив артистку комплиментами:

"Какой огонь 🔥😍"

"Ой😆👌"

"Уляля, горячо🔥"

"восхищение😍"

"Ах, эта Лида 😍"

Ранее мы рассказывали, как Лида Ди подала пример украинцам, отправившись в спортзал. Девушка в бордовых лосинах и топе энергично повертела "орешком" на камеру.

"Давайте вместе начнем спортивное утро 🤸🏻‍♂️", - подписала кадры она.

"Вдох глубокий, ноги шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и плаастикааа... 👏"; "Лидуся моя! Люблю тебя очень ❤️"; "Мотивация🔥", - публика пришла в восторг.

Отметим, Лидия Скорубская (настоящее имя артистки) начинала свою карьеру с записи каверов. После этого была совместная работа с Дмитрием Монатиком над песней «Добеги». Также Лида Ли приняла участие в "Голос країни-10", выйдя на сцену с песней «Bang Bang». Для дальнейших выступлений она, конечно же, выбрала команду Монатика.

Напомним, что подопечная Монатика в лосинах энергично повертела "орешком" ради идеальных форм: "Давайте вместе".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика взбудоражила идеальной фигуркой в микробикини: "Дастиш фантастиш".