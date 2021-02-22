Підопічна Дмитра Монатіка і зірка "Голосу країни" Ліда Лі порадувала шанувальників спекотним знімком в купальнику

Ліда Лі оприлюднила кілька кадрів зі свого відпочинку в теплих краях. Чарівний знімок в мікроскопічному купальнику розбурхала шанувальників, це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки в соцмережі.

Зірка опублікувала знімок в купальнику на бірюзовому тлі і чорному купальнику, який підкреслив спокусливі форми знаменитості. Фанати забули як дихати, побачивши ідеальну фігуру Ліди Лі.

Навіть дружина Дмитра Монатіка не встояла, і залишила сердечка і вогники в коментарі до фото:

"Вау, що це за красуня😍", "🔥❤️", "Лідаааааа!!!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 агонь!", "Красуня 🔥 🔥 🔥 і вам "яяя, яяя, зер гуд, дастіш фантастіш!"🔥🔥🔥👏👏👏", "Love U Baby😻 😻 💙 💙", "Кожен промінь хоче вас торкнутися😍 🔥", "Сильно красива🙌 💘", "Ой я не знаю перуку у вас або ви підстриглися. Але так класно вам з волоссям довгими було. Жертви ці заради шоу-бізнесу ... Не завжди в кращу сторону", - написали шанувальники.

Увечері дівчина розмістила ще кілька знімків чарівних пейзажів. Вона написала: "Тут особливі заходи, які хочеться обійняти та не відпускати ❤️"

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в пікантному образі показала ніжки і заговорила про потаємне: "вже не за горами...".

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