Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка й підопічна артиста Дмитра Монатіка, подала приклад здивованій публіці

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому продемонструвала, як домагається ідеальних форм в спортзалі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, брюнетка в топі та лосинах бордового відтінку зробила кілька вправ, як на тренажерах, так і без них.

Зокрема, під час однієї з вправ дівчина розташувалася на маті животом вниз, піднявшись, впираючись на лікті й кінчики ступень. Ліда енергійно покрутила "горішком" з боку в бік, виконуючи нескладне завдання.

"Давайте разом почнемо спортивний ранок 🤸🏻‍♂️", - підписала кадри Ліда, зробивши публіці пропозицію, від якої неможливо відмовитися після побаченого.

Користувачі бурхливо обговорили пост дівчини:

"Вдих глибокий, ноги ширше, не поспішайте, три-чотири, бадьорість духу, грація і плаастика... 👏"

"Лідуся моя! Люблю тебе дуже ❤️"

"Мотивація🔥"

"Як воно в перуці займатися 🤦🏾‍♀️ таке волосся своє красиве... навіщо цей дибілізм потворний на голові"

Раніше ми розповідали, Ліда Лі звела з розуму фантастичним пейзажем і апетитною фігуркою, пробігшись у сміливому чорному монокіні по білосніжному піску біля кромки блакитного океану.

"Запам'ятовую кожну мить секундами кожними🙏", - підписала кадри зірка.

"занадто хотна🤤"; "безмежна краса, в захопленні 😍"; "який пустотливий пиріжечок!!! Як то кажуть - є за що пожмякати. А чи це не головне? Ну, окрім душі і посмішки😊", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в пікантному образі показала ніжки і заговорила про потаємне: "вже не за горами...".

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