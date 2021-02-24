Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка й підопічна Дмитра Монатіка, запаморочила голову гарячими кадрами на відпочинку

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому образі на фантастично красивому тлі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Лідія в сміливому чорному монокіні пробіглася по білосніжному піску біля кромки блакитного океану. Грайлива красуня без докорів сумління блиснула апетитним "горішком", довівши, мабуть, публіку до екстазу. Брюнетка похвалилася майже ідеальними формами, але особливо заворожує вигляд ззаду.

"Запам'ятовую кожну мить секундами кожними🙏", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши підопічну Монатіка компліментами:

"Стає трохи жарко 🔥"

"Яка ж краса 😻"

"Яка краса😍 рай!!!"

"Соковито 😍"

"О попенька)"

"занадто хотна🤤"

"Безмежна краса, в захопленні 😍"

"Який пустотливий пиріжечок!!! Як то кажуть - є за що пожмякати. А чи це не головне? Ну, окрім душі та посмішки 😊"

Відзначимо, Лідія Скорубська (справжнє ім'я артистки) починала свою кар'єру з запису каверів. Одним з найпопулярніших став кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Спи собі сама». Після цього була спільна робота з Монатіком над піснею "Добеги", з яким співачка виступала на НСК "Олімпійський". Також Ліда Лі взяла участь у "Голос країни-10", вийшовши на сцену з піснею "Bang Bang". Для подальших виступів вона, звичайно ж, вибрала команду Монатіка.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в пікантному образі показала ніжки і заговорила про потаємне: "вже не за горами...".

Також Politeka писала, що фігуриста підопічна Монатіка в безсоромному боді показала свої головні козирі: "ну прям Бейонсе"