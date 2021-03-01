Подопечная Дмитрия Монатика, звезда "Голоса країни" Лида Ли порадовала поклонников жаркими образами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала два фото, сделанные на званых вечерах. На первом певица позировала в светлом платье. Она подняла руки, заворожив своими соблазнительными формами.

На втором снимке красотка позировала в эффектном комбинезоне с вырезом на животе. Черный наряд подчеркнул идеальную фигурку Лиды. Артистка засветила животик, привлекая к себе взгляды окружающих.

«Вы даже не представляете какое интересное, масштабное, интригующее шоу @lipsyncbattle_ua вас ждёт. Сегодня посетили презентацию грядущего проекта и это тотальный восторг. А вы поделитесь со мной, какой образ из двух вам понравился больше?», - подписала фото Лида.

В комментариях юной звезде оставили несколько приятных отзывов.

«Вы выглядели лучше всех», «Каждый образ невероятен», «Оба варианта, но 1, как по мне идеальное попадание», «Оба вау! Но первый прям огонь», «Все шик», «Самая яркая», «Дива», - пишут пользователи сети.

Как известно, Лида Ли прославилась благодаря участию в 10 сезоне шоу «Голос страны». Она выбрала команду Дмитрия Монатика. Позже артист решил продюсировать талантливую девушку.

Напомним, что подопечная Монатика в лосинах энергично повертела "орешком" ради идеальных форм: "Давайте вместе".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика в купальнике раззадорила аппетитным видом сзади: "Озорной пирожочек!".

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