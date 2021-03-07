Подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли заставила мужчин учащенно дышать, показав несколько кадров "соблазнения"

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывок видео, в котором позировала в одном пиджаке на полу. Образ дополнили изящные босоножки из серебристых ниточек.

"Это танец предвосхищения, соблазнения, желания и страсти ...", - прокомментировала бесстыжая красотка, в то время, как камера скользила по ее изящным ножкам, прорвавшись к декольте на пиджаке, и обнаженному плечу...

Лида Ли презентовала свою новую работу "Пойми" несколько дней назад. Она разместила несколько тикток-видео в адрес поддержки к песне и клипу, в котором девушка танцует страстную самбу.

Девушка надела топ телесного цвета и темную юбку в пол с разрезом до пупка. Лида Ли эффектно станцевала возле стула, создавая соблазнительный образ.

Ирина Монатик прокомментировала видео первой: "🔥🔥🔥🔥 знаковый день все ближе...🔥🔥🔥🔥", ее поддержали другие поклонники певицы. "как же дождаться 🤭😍", "Ох, как мы ждём 🥰♥️♥️♥️", "Жарко, жарко стаёт💥💥💥💥💥💥", "❤️❤️❤️", "Любов означає вас) ❤️❤️❤️", "Ну когда же 😭 не могу уже ждать 😢🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ох, Лида....🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Муза", "Лидаааа🔥🔥🔥🔥".

Напомним, что подопечная Монатика с бесстыдным разрезом до пояса изумила, эффектно выставив ножку: "Грациозно…"

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика устроила жару в вызывающем наряде, показав, что нужно для настоящего танго: "Дайте страсти!"

Также Politeka писала, что подопечная Монатика на шпильках и в боди дала жару, лихо взмахнув ножкой: "Ах, эта Лида..."