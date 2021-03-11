Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, разгорячила пикантным кадром

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором показала "кусочек" из своего клипа на песню "Пойми".

Презентация должна состояться 12 марта, и Лида решила заранее разогреть публику, показывая самые интересные моменты.

Так, на интригующем кадре девушка предстала в прозрачном наряде, напоминающим комбинезон, правда, только с одной штаниной. Серебристые стринги, натянутые до предела, и крохотный лиф дополнили откровенный образ.

Звезда лихо запрыгнула на красавчика-актера, застыв с высоко поднятыми ножками. Неизвестно, сколько она тренировалась перед этой поддержкой, но вышло потрясающе.

"#Пойми. Уже завтра...", - подписала кадры брюнетка.

Пользователи аж дар речи потеряли, судя по комментариям:

"уххх🔥"

"Вауууууу"

"Кадр🔥"

"Я даже напоминание себе поставила, чтобы не пропустить ❤️"

Ранее мы рассказывали, Лида Ли удивила дикими развлечениями с друзьями. Артистка опубликовала кадры в "сториз", на которых показала, как участвует в любопытном конкурсе. Им с подружкой нужно было лопнуть шарик, но без использования рук. Они зажали его спинами и изо всех сил давили, но все бесполезно. Тогда им на выручку поспешили два парня. В зале звучали аплодисменты и подбадривающие возгласы: "Сильнее давите, ребята!"

Чем закончилось это дикое развлечение и лопнул ли шарик, история, к сожалению, умалчивает.

Напомним, что бесстыжая подопечная Монатика засветила ножки лежа на полу в одном "дырявом" пиджаке: "Желания и страсти..."

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