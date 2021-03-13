Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, похвасталась фигурой в прозрачном наряде
Настоящая красотка просто будоражит фантазии фанатов, передает Politeka.net. Звезда демонстрирует невероятные формы в самых откровенных нарядах, как и в этот раз. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Лида Ли предстала в прозрачном наряде, сквозь которое можно рассмотреть лифчик в форме двух треугольников и яркие шортики. Длина последних была настолько смелой, что можно было рассмотреть упругие ягодицы.
Артистка залезла на стол, где эффектно повиляла бедрами. Лида завораживала своей пластикой, демонстрируя самые "сладкие" места с разных ракурсов.
#живияктанцюєш — с этой фразы начинаю каждый свой день, а ведь сегодня выходной, #пойми, самое время потанцевать. Как насчет танго? 💃🏻", - написала артистка.
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За два часа публикация собрала более 10 тысяч просмотров.
"Шик 🔥❤️", "Шикарная", "Это 🔥", "Такая красотка 🔥🔥🔥 и песня 🎶 👏👏👏", "Фигура🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 уффф", "Невероятная 🙌💛❤️💛❤️ Такая же прекрасная как и твоя безумно красивая песня !!!❤️❤️❤️❤️ @lidalee_official я безумно тобой горжусь ! 👉💛❤️👈", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Лида Ли в прозрачном комбинезоне отдалась в руки партнеру-танцору, "летая" на паркете. Девушка изумила шикарным танго и отточенными до совершенства движениями.
Напомним, что подопечная Монатика в лосинах энергично повертела "орешком" ради идеальных форм: "Давайте вместе".
Также Politeka писала, что подопечная Монатика взбудоражила идеальной фигуркой в микробикини: "Дастиш фантастиш".