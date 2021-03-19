Подопечная Дмитрия Монатика, певица Лида Ли умело перевоплотилась в звезду мюзикла

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу «Липсинк батл» появился анонс предстоящего шоу, в котором примет участие Лида Ли. Девушка будет пародировать героиню Кэтрин Зета Джонс из мюзикла «Chicago». Правда, для певицы выбрали серебристое платье, хотя Джонс в фильме была в черном платье. Это не первый раз, когда костюмеры шоу полностью не придерживаются образа.

На фото Лида Ли стиснула бюст в декольте, взбудоражив фантазию поклонников.

«Уже в эту субботу покорять сердца зрителей на #шоуззвездныхпародий будет певица Lida Lee, которая примеряет образ из мюзикла «Chicago» и ее коллега, певица украино-боливийского происхождения Michelle Andrade, которая превратится в Рики Мартина.

Специально для зрелищной постановки Lida впервые в своей жизни будет летать под потолком съемочного павильона. Ждешь?», - подписали коллаж авторы аккаунта.

В комментариях молодой певице оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Хорошо, что Дима ей помог. Она замечательная», «Какая талантливая», «Ого», «Огонь», «Вау», «Ну что ее теперь везде суют?», «Монатик постарался», «Какая красивая», «С длинными волосами была лучше», - пишут пользователи сети.

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