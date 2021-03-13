Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка та підопічна артиста Дмитра Монатіка, показала, що таке справжня пристрасть
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись прем'єрою - кліпом на пісню "Пойми" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, розпалена брюнетка в прозорому комбінезоні віддалася в руки партнеру-танцюристу, "літаючи" на паркеті. Дівчина здивувала шикарним танго і відточеними до досконалості рухами.
Ліда Лі дала волю почуттям у підписі до кадрів:
"Нехай це важко, але як же добре одного разу усвідомити, до чого варто прийти… Все було, як в пекучому танці танго. Спочатку погляд, іскра, закоханість, пристрасть, і здавалося... обожнював наш спільний всесвіт ... але, так раптово став іншим, чужим... Я так полум'яно чекала... а ти не поспішав... У підсумку спалив мене дотла і подарував мені «себе» іншу, нову, сильну, сміливу... За що тобі я вдячна... #пойми... Це нова картина з мого життя, яку одного разу ми намалювали разом. Але тепер вона тільки моя і з вами нею я так хочу поділитися"
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Користувачі привітали співачку з довгоочікуваною прем'єрою:
"Яка прем'єра🔥 🔥 🔥 вітаю!"
"Лідочка, вітаю 🥳 дуже красива і сильна робота 😍"
"Неймовірно Ліда❤️"
"Дуже шикарно! Танець🔥"
"Фантастика ⭐️"
Раніше ми розповідали, що Ліда довела до мурашок фрагментом з нового кліпу. Дівчина застрибнула на красеня, застигнувши в неймовірній позі.
"уххх🔥"; "Вауууууу"; "Кадр🔥", - відреагували користувачі.
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