Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка та підопічна артиста Дмитра Монатіка, розпалила пікантним кадром

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в себе в мікроблозі в Instagram, на якому показала "шматочок" зі свого кліпу на пісню "Пойми".

Презентація повинна відбутися 12 березня, і Ліда вирішила заздалегідь розігріти публіку, показуючи найцікавіші моменти.

Так, на інтригуючому кадрі дівчина постала в прозорому вбранні, що нагадує комбінезон, правда, тільки з однією штаниною. Сріблясті стрінги, натягнуті до межі, та крихітний ліф доповнили відвертий образ.

Зірка хвацько застрибнула на красеня-актора, застигнувши з високо піднятими ніжками. Невідомо, скільки вона тренувалася перед цією підтримкою, але вийшло приголомшливо.

"#Пойми. Вже завтра...", - підписала кадри брюнетка.

Користувачі аж дар мови втратили, судячи з коментарів:

"уххх🔥"

"Вауууууу"

"Кадр🔥"

"Я навіть нагадування собі поставила, щоб не пропустити ❤️"

Раніше ми розповідали, Ліда Лі здивувала дикими розвагами з друзями. Артистка опублікувала кадри в "сторіз", на яких показала, як бере участь в цікавому конкурсі. Їм з подружкою потрібно було лопнути кульку, але без використання рук. Вони затиснули її спинами та щосили тиснули, але все марно. Тоді їм на виручку поспішили два хлопця. У залі звучали оплески й підбадьорюючі вигуки: "Сильніше тисніть, друзі!"

Чим закінчилася ця дика розвага та чи лопнула кулька, історія, на жаль, замовчує.

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