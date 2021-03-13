Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка і підопічна артиста Дмитра Монатіка, похвалилася фігурою в прозорому вбранні
Справжня красуня просто розбурхує фантазії фанатів, передає Politeka.net. Зірка демонструє неймовірні форми в найвідвертіших нарядах, як і цього разу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Ліда Лі постала в прозорому вбранні, крізь яке можна розглянути ліфчик у формі двох трикутників і яскраві шортики. Довжина останніх була настільки сміливою, що можна було розглянути пружні сідниці.
Артистка залізла на стіл, де ефектно повиляла стегнами. Ліда заворожувала своєю пластикою, демонструючи "найсолодші" місця з різних ракурсів.
#живияктанцюєш - з цієї фрази починаю кожен свій день, але ж сьогодні вихідний, #зрозумій, саме час потанцювати. Як щодо танго? 💃 🏻 ",- написала артистка.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
7-річну дівчинку знайшли на дні колодязя в Одеській області: що відомо на даний момент
Єлизавета ІІ "розправилася" з Меган Маркл після скандального інтерв'ю: з'явилося фото
Винник без прикрас показав, що насправді діється на зйомках "Маски": "А Данилко вже давно у..."
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів.
"Шик 🔥❤️", "шикарна", " це🔥", " така красуня 🔥 🔥 🔥 і пісня🎶 👏 👏 👏", " фігура🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 уффф", " неймовірна 🙌 💛 ❤ ️ 💛 ❤ ️ така ж прекрасна як і твоя шалено красива пісня !!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ @lidalee_official я шалено тобою пишаюся ! 👉💛❤️👈", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ліда Лі у прозорому комбінезоні віддалася в руки партнеру-танцюристу, "літаючи" на паркеті. Дівчина здивувала шикарним танго і відточеними до досконалості рухами.
Нагадаємо, що підопічна Монатіка в лосинах енергійно покрутила "горішком" заради ідеальних форм:"Давайте разом".
Також Politeka писала, що підопічна Монатіка розбурхала ідеальною фігуркою в мікробікіні:"Дастіш фантастіш".