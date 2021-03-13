Зірка показала себе з різних ракурсів

Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка і підопічна артиста Дмитра Монатіка, похвалилася фігурою в прозорому вбранні

Справжня красуня просто розбурхує фантазії фанатів, передає Politeka.net. Зірка демонструє неймовірні форми в найвідвертіших нарядах, як і цього разу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Ліда Лі постала в прозорому вбранні, крізь яке можна розглянути ліфчик у формі двох трикутників і яскраві шортики. Довжина останніх була настільки сміливою, що можна було розглянути пружні сідниці.

Артистка залізла на стіл, де ефектно повиляла стегнами. Ліда заворожувала своєю пластикою, демонструючи "найсолодші" місця з різних ракурсів.

#живияктанцюєш - з цієї фрази починаю кожен свій день, але ж сьогодні вихідний, #зрозумій, саме час потанцювати. Як щодо танго? 💃 🏻 ",- написала артистка.

За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів.

"Шик 🔥❤️", "шикарна", " це🔥", " така красуня 🔥 🔥 🔥 і пісня🎶 👏 👏 👏", " фігура🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 уффф", " неймовірна 🙌 💛 ❤ ️ 💛 ❤ ️ така ж прекрасна як і твоя шалено красива пісня !!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ @lidalee_official я шалено тобою пишаюся ! 👉💛❤️👈", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ліда Лі у прозорому комбінезоні віддалася в руки партнеру-танцюристу, "літаючи" на паркеті. Дівчина здивувала шикарним танго і відточеними до досконалості рухами.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в лосинах енергійно покрутила "горішком" заради ідеальних форм:"Давайте разом".

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