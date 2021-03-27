Набираюча популярність співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, продемонструвала любов до червоного в пристрасному образі

Лідія Скорубська, яка виступає під псевдонімом Ліда Лі, вразила новими атмосферними знімками на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Співачка розповіла шанувальникам про колір, до якого живить особливу любов.

"З червоним кольором у нас особлива любов. А троянда надихає в собі все те, що відчуваєш в пристрасному пориві танцю танго...Які кольори, а може і квіти, любите ви, що ж вони означають для вас?",- написала зірка.

На нових фото вона постала у відповідному образі. Так, Ліда Лі одягнена в червону шовкову сорочку, яку вона не стала застібати повністю. Її природну красу підкреслюють великі стрілки і яскраво-червона помада. Співачка млосно позує з червоною трояндою, проводячи їй по своєму обличчю.

Шанувальники виконавиці тут же відреагували на її пост.

"Ліда Ти вогонь", "шикарна", "вам дуже йде цей колір", "Сама, Сама, Сама!! Де б знайти таку?", "Ваш голос ніби трояндовий вітер", "Ліда, яка ти красива! Так тобі йде червоний", "на Саніну схожа", - пишуть люди.

Відзначимо, що Лідія Скорубська здобула популярність після участі в «Голос країни», де вона виступала в команді Монатіка, у якого до цього була в ролі бек-вокалістки. Після проекту виконавиця вирішила почати сольну кар'єру, а її колишній тренер взявся за її продюсування.

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