Набирающая популярность певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, продемонстрировала любовь к красному в страстном образе

Лидия Скорубская, которая выступает под псевдонимом Лида Ли, впечатлила новыми атмосферными снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Певица рассказала поклонникам о цвете, к которому питает особую любовь.

«С красным цветом у нас особая любовь. А роза воодушевляет в себе всё то, что чувствуешь в страстном порыве танца танго...Какие цвета, а может и цветы, любите вы, что же они означают для вас?», - написала звезда.

На новых фото она предстала в соответствующем образе. Так, Лида Ли одета в красную шелковую рубашку, которую она не стала застегивать полностью. Ее естественную красоту подчеркивают большие стрелки и ярко-красная помада. Певица томно позирует с алой розой, проводя ей по своему лицу.

Поклонники исполнительницы тут же отреагировали на ее пост.

«Лида ты огонь», «Шикарная», «Вам очень идёт этот цвет», «Самая, самая, самая!! Где бы найти такую?», «Ваш голос будто розовый ветер», «Лида, какая ты красивая! Так тебе идёт красный», «На Санину похожа», - пишут люди.

Отметим, что Лидия Скорубская получила известность после участия в «Голос країни», где она выступала в команде Монатика, у которого до этого была в роли бэк-вокалистки. После проекта исполнительница решила начать сольную карьеру, а ее бывший тренер взялся за ее продюсирование.

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