Знаменитый музыкант и продюсер Дмитрий Монатик поведал о самом главном достижении в своей жизни, и показал лица своих наследников

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Дмитрий Монатик, которому 1 апреля исполнилось 35 лет попал на обложку fashion-глянца вместе со своей красавицей-женой и двумя сынишками, которым перестал прятать лица.

В честь такого события, Дмитрий написал большой пост о том, что пришло время показать лица Дане и Платону:

"Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение - это ведь они. Дети - моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни", - написал Дмитрий.

Далее певец рассказал, что дети уже повзрослели и готовы осознавать публичность, как часть современной жизни. Также Дмитрий поведал, что тот, кто зарегистрировался в соцсети сразу стал публичным. А Интернет помнит каждое твое когда-либо сказанное слово или действие.

"Интернет помнит все твое каждое слово и действие. Что многим можно не нравиться и наоборот, но важно четко ощущать разницу аккаунта и личности, человека и пользователя, комментария написанного и высказанного вслух, интернета и реальной жизни", - рассказал Дмитрий.

На фото, которое является обложкой глянца, Дмитрий и двое его сыновей в стильных костюмах с неизменной улыбкой, и рядом жена Дмитрия Ирина, также поддержала стиль своих любимых мужчин - в черном брючном костюме.

Дмитрий сказал, что для них огромная радость и честь быть на обложке fashion-глянца, которому в этом году исполняется 100 лет.

Реакция поклонников Дмитирия была ожидаемаа, всем понравилась звездная стильная семейка: "Какие вы 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написала Надя Дорофеева. Вера Брежнева также оставила комментарий в виде сердечек: "❤️❤️❤️❤️". Мария Рак написала трогательный коммент: "Уррррраааа! Аж дыхание перехватило. Как же я счастлива видеть вас всех вместе! Вы - семья мечты, обожаю!❤️❤️❤️". Другие поклонник также выразили свои чувства, написав о том, что семья Монатика очень искренняя и радует поклонников.

Напомним, что Дорофеева зажгла с Монатиком прямо в машине, Дантес не выдержал: "Жалко, что у меня нет..."

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