Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая повеселила яркими фото с дня рождения Дмитрия Монатика
Ведущая трогательно поздравила певца на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
1 апреля популярному певцу Дмитрию Монатику исполняется 35 лет. Осадчая стала одной из гостей на его празднике и показала фото торжества.
«Мечтать не вредно, все в жизни возможно! Дмитрий, с юбилеем, в 35 все только начинается», - написала ведущая в своем посте.
На опубликованных ею фото можно увидеть, что по случаю своего дня рождения певец устроил вечеринку во дворе особняка. На снимке видна импровизированная красная дорожка и яркие шарики.
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Осадчая пришла на праздник в белых брюках, синей куртке и белой фуражке. Сам виновник торжества был одет в джинсы и забавный голубой кардиган с рисунком в виде облаков и деревьев.
На фото, где Монатик и Осадчая стоят рядом, в глаза не может не броситься огромная разница в их росте. Из-за каблуков ведущей кажется, что певец едва достает ей до плеча.
Украинцы тут же принялись комментировать фото.
«С днем рождения, Дима Монатик!», «Класс!!! Поздравляю Диму!!», «Тарапунька и Штепсель в новом варианте», «Катя, вы ж в Египте. Или Д.р. Монатика тоже там празднуют?», «Самый любимый мой певец», «Ну блин, что это у вас за наряды. Это сейчас в Киеве так носят?», «Ого какой контраст», - пишут люди.
Напомним, Осадчая позволила заглянуть под платье, не удержав его на ветру: "Девушка - весна".
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