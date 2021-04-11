Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), продюсер Ірина Демічева, блиснула стрункою фігурою

Ефектна красуня - народила двох синів, Платона і Данила, пише Politeka.net. При цьому фігурі Ірини можна позаздрити. Дружина Монатіка регулярно хвалиться формами у своєму Instagram.

Так, в одному з останніх постів продюсерка позувала в сорочці, яку зав'язала на пупку, злегка оголивши животик. Світлі джинси підкреслили стегна Ірини, а завершили образ стильні окуляри.

У такому вигляді дружина співака позувала біля пальми, при цьому демонструючи витончені вигини, ніби показуючи, чим приворожила чоловіка.

"Сонячні вихідні 🌴☀️♥️♥️", - написала дружина музиканта.

За 15 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Неземна", "сексі Лейді", " курортні я б висловилася вихідні 😆", "Ваааау", "🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Демічева і Діма Монатік вже багато років разом. В одному з інтерв'ю музикант розповів, що кожен день зізнається дружині в коханні й робить компліменти, а головне, що об'єднує обох - дружба.

За словами артиста, вони з дружиною - найкращі друзі, їм завжди весело і цікаво разом. Монатік вважає, що секрет хороших взаємин також лежить в загальних орієнтирах і інтересах. Всі пара повинна дивитися в одному напрямку.

Варто зазначити, що зовсім недавно Ірина і Діма вирішили, нарешті, показати обличчя своїх синів, яких довго приховували від громадськості.

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