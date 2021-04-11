Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, блеснула стройной фигурой

Эффектная красотка - родила двоих сыновей, Платона и Даниила, пишет Politeka.net. При этом фигуре Ирины можно позавидовать. Жена Монатика регулярно хвастается формами в своем Инстаграм.

Так, в одном из последних постов продюсер позировала в рубашке, которую завязала на пупке, слегка оголив животик. Светлые джинсы подчеркнули бедра Ирины, а завершили образ стильные очки.

В таком виде супруга певца позировала возле пальмы, при этом демонстрируя изящные изгибы, будто показывая, чем приворожила мужа.

"Солнечные выходные 🌴☀️♥️♥️", - написала жена музыканта.

За 15 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Неземная", "Секси лэйди", "Курортные я бы выразилась выходные 😆", "Ваааау", "🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Демичева и Дима Монатик уже много лет вместе. В одном из интервью музыкант рассказал, что каждый день признается жене в любви и делает комплименты, а главное, что объединяет обоих - дружба.

По словам артиста, они с женой - лучшие друзья, им всегда весело и интересно вместе. Монатик считает, что секрет хороших взаимоотношений также лежит в общих ориентирах и интересах. Все пара должна смотреть в одном направлении.

Стоит отметить, что совсем недавно Ирина и Дима решили, наконец, показать лица своих сыновей, которых долго скрывали от общественности.

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