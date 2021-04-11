Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, блеснула стройной фигурой
Эффектная красотка - родила двоих сыновей, Платона и Даниила, пишет Politeka.net. При этом фигуре Ирины можно позавидовать. Жена Монатика регулярно хвастается формами в своем Инстаграм.
Так, в одном из последних постов продюсер позировала в рубашке, которую завязала на пупке, слегка оголив животик. Светлые джинсы подчеркнули бедра Ирины, а завершили образ стильные очки.
В таком виде супруга певца позировала возле пальмы, при этом демонстрируя изящные изгибы, будто показывая, чем приворожила мужа.
"Солнечные выходные 🌴☀️♥️♥️", - написала жена музыканта.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Булитко из "Дизель шоу" разделась ради сочных кадров в душевой, удивив откровением: "Так и манили..."
Убит известный олигарх, врачи борются за жизнь его супруги: "Остались двое детей...", подробности трагедии
Звезда "Дизель шоу" Писаренко неожиданно сбежал в Россию и поразил опухшим видом: "Два совершенно разных человека"
Шоптенко из "Танців з зірками" трагически потеряла самого родного человека: "Сгорела на глазах"
За 15 минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Неземная", "Секси лэйди", "Курортные я бы выразилась выходные 😆", "Ваааау", "🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Ирина Демичева и Дима Монатик уже много лет вместе. В одном из интервью музыкант рассказал, что каждый день признается жене в любви и делает комплименты, а главное, что объединяет обоих - дружба.
По словам артиста, они с женой - лучшие друзья, им всегда весело и интересно вместе. Монатик считает, что секрет хороших взаимоотношений также лежит в общих ориентирах и интересах. Все пара должна смотреть в одном направлении.
Стоит отметить, что совсем недавно Ирина и Дима решили, наконец, показать лица своих сыновей, которых долго скрывали от общественности.
Напомним, что разомлевшая жена Монатика в постели впечатлила Дантеса: "Какая же ты..."
Как сообщала Politeka, горячая жена Монатика покорила легкостью, задрав роскошное платьице: «Кинодива»
Также Politeka писала, что соблазнительная жена Монатика одним снимком заставила Дорофееву и мужа вскрикнуть: "Ауч"