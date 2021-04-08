Дружина відомого музиканта і продюсера, судді "Голосу країни" Дмитра Монатіка Ірина підкорила шанувальників чарівними знімками в ретро-стилі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ірина Монатік розмістила кілька фото оброблених ретро-фільтром. На них красуня з рушником на голові, зав'язаним як чалма, лежить на ліжку, милується перед дзеркальцем і фарбує губи.

Фото з ефектом старого фото, підкреслює родзинку моделі, її справжню красу. Дівчина позує зі спущеним з плечей банним халатом, під яким вишукана ажурна Нижня білизна. Останнє фото Ірина вирішила акцентувати на ніжках, розмістивши фото в ліжку. Видно, що дівчина потягується від задоволення, схрестивши ніжки.

"Morning routine️️", - написала Ірина, підписуючи серію фотографій. Видно, що зроблені вони після душу і наповнені радістю і пікантними нотками ранку.

Чарівні знімки привернули увагу шанувальників Ірини і цінителів мистецтва і жіночої краси. Під знімками з'явилися захоплені компліменти, і смайлики-емодзі.

"Іра, шикарно!🔥 👍 ", написав відомий ведучий Слава Дьомін. Його підхопили інші шанувальники: "як же це красиво 😍❤️", "🔥", "😍😍😍", "так красиво!", "Вауууу😍 😍", - написали фоловери.

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