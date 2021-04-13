"Такие 18 лет никто из гостей не забудет никогда в жизни"

Блогер из Ивано-Франковска Юлия Вербинец на свое 18-летие закатила громкий праздник с известными звездами

Кадры шумной вечеринки блогер показывала на своей странице в Инстаграм передает Politeka.net.

Девушка заказала ведущим праздника Юрия Горбунова.

Развлекали гостей иллюзионисты Magic Five, группа Rumbero's.

Также на вечеринке выступал судья шоу "Голос країни" Monatik, который за корпоратив берет около 20 тысяч евро.

Кроме того, на экране транслировали поздравления от Потапа, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

«Дорогая, Верба, поздравляю тебе с 18-летием. Ты в таком юном возрасте уже столько всего достигла. Пожалуйста, оставайся такой же открытой, такой же искренней. Чувствуется, что ты очень целеустремленная девушка, это просто «Вау!» - сказала Каменских.

Девушка говорит, что вложила в этот праздник все свои деньги, связи и возможности.

"Очень много денег я потрачу на свое день рождения. Очень много! Больше, чем на свою машину и больше, чем на свою квартиру. Я хочу для себя сделать такие 18 лет, которые я не забуду никогда в жизни. И никто из моих гостей не забудет никогда в жизни!" - рассказывала Юлия Вербинец ранее.

Отметим, Вербинец попала в список самых популярных украинских инфлюенсеров Forbes, заняв там 21-е место.

На своем блоге девушка уже заработала на трехкомнатную квартиру в Ивано-Франковске и новый Мерседес. Сейчас у нее 3,1 млн фолловеров.

Напомним, Монатик растаял рядом с роскошной женой, показав настоящую страсть: "Пара, на которую смотришь с восхищением".

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