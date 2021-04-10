Старшая дочь Оли Поляковой – Маша показала снимок рядом с жеребцом и собрала кучу лайков

Так, 16-летняя Маша Полякова известна украинцам по большей части из-за звездной родительницы, однако в последнее время девушка неплохо справляется сама.

В микроблоге Инстаграм за жизнью девочки следят как поклонники, так и журналисты. Всего на ее страницу подписано 172 тысячи человек, а ее публикации собирают все больше лайков.

После того, как Полякова-младшая оскандалилась неприличным жестом в центре Киева, она долгое время молчала. Тогда Маша вечером прогулялась на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой и показала средний палец руки, чем вызвала активные обсуждения и возмущение пользователей сети.

И вот произошло такое, о чем Маша не могла не похвастаться.

«Из-за проблем со спиной, я очень долго не ездила верхом и вот я на коне, я очень рада этому», - с восторгом сообщила она.

На камеру девочка скрутила губы трубочкой, держа рукой красивого жеребца.

«Ездили ли вы когда то верхом??✨✨», - спросила Полякова у своих подписчиков.

"Занимаюсь конным спортом",

"Да ездила, это кайф",

" Нет, но очень мечтаю 🥺🌝",

"Это моя жизнь", - ответили ей.

Напомним, что дочь Поляковой удивила новой скандальной выходкой: "Матери времени нет воспитанием заняться!"

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Оли Поляковой устроила парню незабываемые ощущения: "Моим яйцам капец..."

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в кружевном бюсте заставила о себе говорить: "Господи, а какая она будет через лет 10..."