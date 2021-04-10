Старшая дочь Оли Поляковой – Маша показала снимок рядом с жеребцом и собрала кучу лайков
Так, 16-летняя Маша Полякова известна украинцам по большей части из-за звездной родительницы, однако в последнее время девушка неплохо справляется сама.
В микроблоге Инстаграм за жизнью девочки следят как поклонники, так и журналисты. Всего на ее страницу подписано 172 тысячи человек, а ее публикации собирают все больше лайков.
После того, как Полякова-младшая оскандалилась неприличным жестом в центре Киева, она долгое время молчала. Тогда Маша вечером прогулялась на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой и показала средний палец руки, чем вызвала активные обсуждения и возмущение пользователей сети.
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И вот произошло такое, о чем Маша не могла не похвастаться.
«Из-за проблем со спиной, я очень долго не ездила верхом и вот я на коне, я очень рада этому», - с восторгом сообщила она.
На камеру девочка скрутила губы трубочкой, держа рукой красивого жеребца.
«Ездили ли вы когда то верхом??✨✨», - спросила Полякова у своих подписчиков.
"Занимаюсь конным спортом",
"Да ездила, это кайф",
" Нет, но очень мечтаю 🥺🌝",
"Это моя жизнь", - ответили ей.
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