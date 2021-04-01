Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, неприятно удивила публику дерзкой выходкой

Как передает Politeka.net, 16-летняя девушка опубликовала несколько новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала прогулку по ночному Киеву вместе с другом.

Девушка с парнем позировали на одном из мостов. На первом снимке Маша отличилась: дочь Поляковой вальяжно оперлась об ограждение и задрала ногу. При этом она также подняла руку, выставив на всеобщее обозрение свой средний палец.

На втором кадре девушка вела себя уже скромнее. Вместе с товарищем они показали жест "мир", сложив пальцы буквой V, обнимались и улыбались в камеру.

"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью??", - подписала снимки дочь Поляковой.

Публика с жаром обсудила увиденное: что это, подростковое бунтарство или нехватка воспитания?

"А в чем заключается, собственно эстетика Киева, исходя из этих фото?) 😁"

"Как некультурно😡"

"Самое бестолковое фото!!!"

"красотка, что сказать 😍"

"Засунь его себе в одно место 🤬 Ты смотри какая!"

"А на*ера ты фак показываешь? Это очень портит девушку... дно) исправляйся..."

"Полякова что за факи скажет?"

"Лучше улыбка, чем палец!"

"А потом плачешь матери в рубашку что хейтеры и журналисты обижают тебя!!!А та бегает как сумасшедшая чтобы наказать кого-то за "девочку"! В принципе яблоко от яблони далеко не упало!)) Матери времени нет воспитанием заняться!)) Дно👎"

Ранее мы рассказывали, как Полякова пристыдила дочь на глазах у друзей, заметив ее с бокалом.

"Машенька! Дочь, ты что, бухаешь?", - с удивлением спросила обескураженная Оля. "Это сок, вишневый", - тут же оправдалась девушка, а гости за столом подтвердили.

Напомним, что игривая Полякова блеснула натуральной красотой без грамма косметики: "Оль, ты такая..."

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в кружевном бюстье заставила о себе говорить: "Господи, а какая она будет через лет 10..."