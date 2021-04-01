Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, неприятно удивила публику дерзкой выходкой
Как передает Politeka.net, 16-летняя девушка опубликовала несколько новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала прогулку по ночному Киеву вместе с другом.
Девушка с парнем позировали на одном из мостов. На первом снимке Маша отличилась: дочь Поляковой вальяжно оперлась об ограждение и задрала ногу. При этом она также подняла руку, выставив на всеобщее обозрение свой средний палец.
На втором кадре девушка вела себя уже скромнее. Вместе с товарищем они показали жест "мир", сложив пальцы буквой V, обнимались и улыбались в камеру.
"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью??", - подписала снимки дочь Поляковой.
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"А в чем заключается, собственно эстетика Киева, исходя из этих фото?) 😁"
"Как некультурно😡"
"Самое бестолковое фото!!!"
"красотка, что сказать 😍"
"Засунь его себе в одно место 🤬 Ты смотри какая!"
"А на*ера ты фак показываешь? Это очень портит девушку... дно) исправляйся..."
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"Лучше улыбка, чем палец!"
"А потом плачешь матери в рубашку что хейтеры и журналисты обижают тебя!!!А та бегает как сумасшедшая чтобы наказать кого-то за "девочку"! В принципе яблоко от яблони далеко не упало!)) Матери времени нет воспитанием заняться!)) Дно👎"
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