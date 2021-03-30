Известная певица Оля Полякова похвасталась внешностью без косметики

37-летняя звезда нередко показывает, как выглядит без косметики, передает Politeka.net. Кадрами артистка делится в своем Инстаграм.

Как и любая звезда, Оля тщательно следит за своей внешностью. Красотка занимается спортом и правильно питается.

Также артистка посещает баню, где использует березовый или дубовый веник, в результате у красотки нет целлюлита и других проблем с телом.

Особое внимание блондинка уделяет уходу за кожей лица. Полякова предпочитает аппаратную косметологию, после которой ее кожа светится, цвет становится ровным и красивым.

Неудивительно, что певица может показать себя без макияжа, ведь стесняться ей ничего.

Вот и в этот раз красотка записала сторис представ в белой футболочке. Длинная челка упала на лоб, прикрыв одну сторону.

Артистка выглядела свежо и была в приподнятом настроении.

"Совещанье-совещаньице", - пропела Полякова.

Заметно, что артистка использовала фильтр, изменивший цвет ее глаз.

Позже Оля разместила в своем Инстаграм видео в этом же образе. Поклонники тут же написали ей много комплиментов, некоторые сравнили певицу с актрисой Скарлетт Йоханссон.

"Оль, ты такая бомба ракета когда минимум мэйкапа", "Без макияжа - Скарлетт Йоханссон😍", "Супер👏👏", "Прелесть 😍", "Оля, вы классная", "Красота ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Полякова родилась 17 января 1984 года. Она с детства росла творческой личностью и даже снималась в нескольких эпизодах журнала "Ералаш".

Напомним, что юная дочь Поляковой во всем черном смутила внешним видом: "Выглядишь старше, чем твоя мама!"

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