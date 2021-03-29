16-летняя Маша, дочь певицы Оли Поляковой, обескуражила новым фото
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий кадр в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе.
Маша объявила, что вернулась домой. Последнюю неделю они вместе со звездной мамой провели на курорте в Египте.
"Прилетела", - говорится в подписи.
Девушка удивила, появившись в кадре во всем черном: куртке застегнутой до подбородка и натянутом на голову капюшоне. Также у нее на лице была защитная маска.
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Маша сделала пальцами знак "мир" и посмотрела в камеру сверху вниз.
После тех раскованных образов, которыми дочь Поляковой радовала публику на курорте, видеть ее в столь непритязательном наряде непривычно. Так, Маша беззастенчиво позировала в бикини или выпендривалась в ресторане, удивляя даже свою мать.
К слову, накануне отлета девушка козырнула взрослым обликом. Она сидела на улице на деревянной скамье с подушками, лихо расстегнув белую рубашку и засветив прелести в черном кружевном топе. Макияж с бронзовыми тенями и дерзкими стрелками дополнил ее слишком взрослый лук. В комментариях на нее посыпались негодования по этому поводу:
"Зачем? Маша, ты здесь выглядишь старше, чем твоя мама!"
"Зачем на каждых фото рот открывать?"
"А я всё думаю, на кого она так похожа?!! Агузарова вылитая😁"
"Маш, ну... Ну никакая ☹️"
"Не, Машуня, много макияжа, не нужен он тебе - ты красотулька 🔥"
Напомним, полуголая дочь Поляковой, оседлав поручни на пирсе, показала свои "кровь с молоком": "Завидуйте молча!".
Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой ушла в отрыв на роскошном курорте, удивив даже маму: "Ты что, бухаешь?".
Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".