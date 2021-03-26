Популярная украинская певица Оля Полякова удивляет фигурой в солнечном отпуске, хвастаясь формами в золотом бикини

Несколько часов назад 37-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм серию жарких фото из отпуска. Как известно, певица вместе с дочерями отправилась на отдых и решила буквально засыпать свой профиль неожиданными фото.

Фирменные позы длинноногой звезды не оставили никого равнодушными, ведь артистка не стала скрывать ничего в довольно маленьком купальнике золотистого цвета. К тому же, ей есть что показать – по вечерам Полякова уже не раз демонстрировала стальной пресс после тренировок. Она проводит их даже на курортах и приобщает к этому дочерей.

Как можно заметить, все последние фото Поляковой сделаны на пляже, когда звезда подчеркнула свои достоинства в купальнике украинского бренда Anabel Arto.

«У вас всё шикарно🔥; 😱У нас давление повысилось!😃😂; Не схожа на себе)); Оля в перемешку с Брежневой !??😮; У тебя глаз поплил😉; Ого, сколько пластики!; Невыносимо красивая 😍; Нельзя быть на свете красивой такой 🔥; Класс! Со всех сторон; Да, показала себя со всех сторон. Но ведь есть что показать!; ну могла б уже и трусы снимать», - ответили в сети.

Также Оля сняла себя как бы сверху, лежа на пляжном шезлонге, она и так и сяк вертит телефоном, снимая все свои аппетитные прелести.

Перед камерой звезда появилась в откровенном купальнике-бикини золотистого оттенка который аж светится на солнышке и подчеркивает упругие формы звезды. Волосы певицы распущены и чуть растрепаны, а на ее лице нет макияжа, только модные солнцезащитные очки.

Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".

Также Politeka писала, Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу".



