Популярная украинская певица Оля Полякова осадила критикантов, которые активизировались после ее новых фото с отдыха

Как передает Politeka.net, бурную реакцию вызвали сними 37-летней звезды в откровенном купальнике-бикини золотистого оттенка который, подчеркнул упругие формы.

Под подобными постами часто можно увидеть комментарии в стиле: «Лучше бы детям помогла, чем ж*пу голую выставлять».

После очередной волны хейта Полякова не стерпела и показала все, как есть. Оказалось, что ее посты о помощи детям вызывают совершенно не такой большой интерес у пользователей Сети, охваты у них гораздо меньше и комментариев совсем мало.

«Но людям это неинтересно. Вывод очевиден! Хорошими делами прославиться нельзя», - резюмировала артистка.

Также в ответ тем, кто критикует ее за слишком откровенные кадры, Полякова показала фото, на котором она и двое ее дочерей стоят замотанные арафатками.

Как известно, певица вместе с дочерями отправилась на отдых, и теперь показывает кадры в купальниках, хвастаясь фигурой. К тому же, ей есть что показать – по вечерам Полякова уже не раз демонстрировала стальной пресс после тренировок. О тренировках она не забывает даже на курортах и приобщает к этому дочерей.

Напомним, Полякова в гневе начала ломать инвентарь на "Маске", поскандалив с Каменских: "Пошла по стопам..."

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Полякова устроила тряску "орехами" в золотом микро-бикини: "Могла б и трусы уже снять"

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