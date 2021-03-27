Популярная украинская певица Оля Полякова не любит скромничать во время отпуска на жарком курорте

Как известно, несколько дней назад Оля Полякова вместе с двумя дочерями отправилась на отдых за границу, где отлично проводит время и не скромничает. Под фото Поляковой, позирующей в купальниках и мини-бикини, насчитывается по несколько тысяч комментариев, а популярность по просмотрам бьет все рекорды.

Сама звезда отмечает, что не понимает, почему люди реагируют так остро на фото с выпяченными ягодицами или грудью. Чтобы выглядеть так, как сейчас, она много работала и не желает скрывать тело, которым так гордится.

Даже по вечерам в отпуске Полякова ходит на тренировки в спортзал. Как можно увидеть на ее фото, на котором Ольга позирует в малиновом купальнике без принтов, звезде и правда не надо стесняться.

Стройная и подтянутая фигура в это же время стала предметом споров, разделив поклонников на два лагеря. Одни отмечают, что Поляковой надо остановиться и не выставлять себя напоказ, другие же нахваливают ее фигуру.

При этом несколько часов назад 37-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм серию жарких фото из отпуска. Как известно, певица вместе с дочерями отправилась на отдых и решила буквально засыпать свой профиль неожиданными фото.

К тому же, ей есть что показать – по вечерам Полякова уже не раз демонстрировала стальной пресс после тренировок. Она проводит их даже на курортах и приобщает к этому дочерей.

«У вас всё шикарно🔥; 😱У нас давление повысилось!😃😂; Не схожа на себе)); Оля в перемешку с Брежневой !??😮; У тебя глаз поплил😉; Ого, сколько пластики!; Невыносимо красивая 😍; Нельзя быть на свете красивой такой 🔥; Класс! Со всех сторон; Да, показала себя со всех сторон. Но ведь есть что показать!; ну могла б уже и трусы снимать», - ответили в сети.

Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".

Также Politeka писала, Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу".