Известная певица Оля Полякова набросилась на подружку с обнимашками на отдых, покорив естественной красотой

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Оля Полякова разместила эксцентричный снимок, на котором позирует вместе со своей подружкой, набросившись на нее. На другом фото девушки отдыхают на яхте со своими детками.

Такими фото Полякова решила поздравить партнера и подругу с Днем Рождения.

"Олечка! Дорогая моя подружка партнерша, как нам всем с тобой повезло! Ты как и я рабочая лошадка, и вместе мы не просто сила, мы цунами, но не разрушающая, а созидательная! Будь счастлива, здорова, любима, и конечно богата😂!", - написала в комментарии певица.

37-летняя знаменитость на кадрах без капли косметики, она обнимается и как всегда экспрессивно кричит. Волосы знаменитости завязаны в пучок, и на шее видны морщины. Поклонники тут же подметили, что во внешности певицы нет привычного лоска. Однако многим такие домашние простые фото понравились даже больше чем другие.

" Цеж. Оля йомайо!!", "Естественная еще краше чем "нарисованная".😍😍😍", "Дівчата, ви дуже гарні!!!🔥🔥🔥🙌🙌❤️❤️", "Да..тлетворное влияние коварного Запада...😂😂😂😂😂", "Ви вдвоём просто прекрасны)))", "Нереальные❤️ даже на отдыхе Вам удаётся выглядеть превосходно 😍", "Олечка, обожаю Вас, за такие настоящие фото!!! С пучком на голове и складочками на шее! Вы прекрасны!", "Богиня!👌👌👌👍", "Четкие тетки😂😂🔥🔥🔥😍", - откликнулись поклонники.

Напомним, что юная дочь Поляковой во всем черном смутила внешним видом: "Выглядишь старше, чем твоя мама!"

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