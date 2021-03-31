Старшая дочь Оли Поляковой Маша показала видео с другом, на котором он катается на коне и рассказывает пикантные подробности о своих ощущениях

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм дочь известной Эпатажной певицЫ Оли Поляковой Маша, показала своего друга на коне. В видео, которое парень снимал для своего сторис сказано, о его ощущениях.

Видимо, парень впервые сел на коня, и остался не очень довольным. Он показывает местность, где проходила его первая встреча с "вороным". Вместе с Машей идет еще и женщина, которая, видимо, ухаживает за лошадьми и проводила инструктаж.

"Друзья, Машка пригласила меня покататься на коне, моим яйцам капец!", - заявил парень.

Однако женщина инструктор прокомментировала, "еще никто не отбил!". Тогда Машин товарищ признается, что немного преувеличивает, как всегда.

Известно, что у Поляковой есть собственная конюшня, певица рассказывала, что ее муж часто отправляется покататься на конях. А кроме того, с помощью одного из коней, по словам певицы, она пашет огород, площадь которого составляет 30 соток.

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