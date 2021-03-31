Старшая дочь Оли Поляковой Маша показала видео с другом, на котором он катается на коне и рассказывает пикантные подробности о своих ощущениях
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм дочь известной Эпатажной певицЫ Оли Поляковой Маша, показала своего друга на коне. В видео, которое парень снимал для своего сторис сказано, о его ощущениях.
Видимо, парень впервые сел на коня, и остался не очень довольным. Он показывает местность, где проходила его первая встреча с "вороным". Вместе с Машей идет еще и женщина, которая, видимо, ухаживает за лошадьми и проводила инструктаж.
"Друзья, Машка пригласила меня покататься на коне, моим яйцам капец!", - заявил парень.
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Довольный "Холостяк" Заливако, не дожидаясь финала, признался, кто теперь в его постели: "Как такую можно не любить?"
Подопечная Потапа Мишель Андраде без штанов впечатлила размером своего "орешка": "Здесь и сейчас"
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Украинца до последнего отказывались спасать: "Кашлял кровью и задыхался", новые детали трагедии в Египте
Однако женщина инструктор прокомментировала, "еще никто не отбил!". Тогда Машин товарищ признается, что немного преувеличивает, как всегда.
Известно, что у Поляковой есть собственная конюшня, певица рассказывала, что ее муж часто отправляется покататься на конях. А кроме того, с помощью одного из коней, по словам певицы, она пашет огород, площадь которого составляет 30 соток.
Напомним, что игривая Полякова блеснула натуральной красотой без грамма косметики: "Оль, ты такая..."
Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в кружевном бюстье заставила о себе говорить: "Господи, а какая она будет через лет 10..."
Также Politeka писала, что ненакрашенная Полякова в обычной жизни изумила видом и складочками на шее: "С пучком на голове…"