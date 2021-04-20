Відома українська ведуча Катя Осадча, якій приписують вагітність всіляко намагається приховати животик, проте прозорливі шанувальники навчилися "бачити" через тканину

Як пише Politeka.net у своєму Instagram Катя розміщує безліч фотографій, на яких хвалиться своєю ідеальною фігурою. Однак наряди, в яких дівчина з'являється останнім часом змушують шанувальників думати тільки про те, що Катя намагається приховати свою вагітність.

Пишні рюшики, що прикрашають лінію талії, вільний крій спідниць і суконь, дають привід зайвий раз порадіти за сімейну пару Катю Осадчу і її чоловіка Юрія Горбунова. На фото, які виставила Катя для шанувальників вона гуляє по лісі в одутлуватій кофтині, підперезаної вище талії.

Не так давно Горбунов В інтерв'ю зазначив, що не проти поповнення в родині. Чутки про вагітність Катя не підтверджує, але і не спростовує. На останньому ефірі "Голосу країни" ведуча одягла чудову жовту сукню:

Шанувальники ж, вирахували навіть стать дитини, звичайно ж жартома, але бажають знаменитій парі дівчинку:

"Класна фішка! Вже другу вагітність приховувати за таким сукнями.... Дівчинку, дівчинку вам бажаю", " Катя ніби вагітна", " мабуть животик під сукнею. Згадую сукню Ялинки коли була вагітна в перший раз)"," а Катенька, вагітна)))))" Навіть сукня не врятувала Катюша, подивилася вас сьогодні на Голосі. Жовта сукня видає ваше цікаве положення😉 Катеріні оскільки Ваша фігура зараз не ідеальна я підозрою, що Ви вагітні? Вітаю!!

Нагадаємо, що Горбунов поскаржився на відсутність відпочинку, розлютивши українців: "Ви ж тільки були!»

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