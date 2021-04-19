Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов поделился трогательными воспоминаниями об отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Горбунов опубликовал фото с сыном, сделанное в бассейне. Счастливый шоумен крепко обнимал маленького Ивана. Под фото звезда «1+1» решил пожаловаться на отсутствие отдыха, заявив, что ему хочется в отпуск.

«Хочется на море! Хочется лета! И тепла!», - подписал снимок Горбунов.

В комментариях артисту оставили несколько отзывов. Жалобу шоумена оценили не все украинцы. Некоторые довольно остро отреагировали на крик души Горбунова.

«Не все могут себе позволить столько отдыхать», «Приезжайте в Одессу», «Какое хорошее фото. Я тоже хочу на море) и реально отдохнуть, а не как всегда», «А вам какая-то проблема, собрались, в Тай полетели», «Вы ж только были! Мы вас видели в Египте!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 50-летний Юрий Горбунов похвастался своей красоткой-женой. Парочка была в Египте, где сделала яркие снимки на яхте. На фото Осадчая спустила платьице, показав свои хрупкие плечи. Горбунов растаял рядом с красоткой и улыбался как довольный кот. Вероятно, именно этот мини-отпуск имели в виду поклонники артиста.

Напомним, что счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, разозлив сеть: «Деньги не пахнут…».

Как Politeka писала, что Горбунова и Осадчую застали за кокетством за кулисами "Голос країни", появились кадры: даже язык показал.

Также Politeka сообщала, что Горбунов показал уютное семейное гнездышко, где живет с Осадчей: "Молодцы, чудесное".