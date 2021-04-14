Телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов встигає всюди, його робочий графік розписаний по хвилинах

Як передає Politeka.net, не встиг відгриміти чвертьфінал популярного шоу "Голос країни", де Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою є беззмінними ведучими, як артист вже помчав на зйомки в інший проект.

У себе в Instagram зірка "1+1" опублікував фото, зроблене на кіностудії ім. Довженка. Щасливий Горбунов позував біля вагончика, де переодягаються і гримуються актори.

"Весна-початок гарячої пори для зйомок! Яке щастя, займатися улюбленою роботою! Роботою яка надихає", - підписав фото Горбунов.

У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків, але не обійшлося і без критики. Деяких пост Горбунова розлютив.

"Гарного дня вам, Юрій", "Щастя, так. Не всім, на жаль дано", "Скажене весілля 15?", "А що знімаєте?", "Я розумію, гроші не пахнуть, але рекламувати Космополот це дно", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов похвалився успіхами фільму "Скажене весілля-3", продюсером якого він є. Шоумен за дуже короткий час зібрав у прокаті мільйон доларів. На честь міні-свята Горбунов поділився фото, на якому позував разом з Олегом Винником, який також причетний до фільму.

Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов, судді "Голосу країни" і Полякова засвітилися на святі 18-річної багачки: "стільки всього досягла...".

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни", що не показують глядачам: "Сумненько від цього".