Телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов встигає всюди, його робочий графік розписаний по хвилинах
Як передає Politeka.net, не встиг відгриміти чвертьфінал популярного шоу "Голос країни", де Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою є беззмінними ведучими, як артист вже помчав на зйомки в інший проект.
У себе в Instagram зірка "1+1" опублікував фото, зроблене на кіностудії ім. Довженка. Щасливий Горбунов позував біля вагончика, де переодягаються і гримуються актори.
"Весна-початок гарячої пори для зйомок! Яке щастя, займатися улюбленою роботою! Роботою яка надихає", - підписав фото Горбунов.
У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків, але не обійшлося і без критики. Деяких пост Горбунова розлютив.
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"Гарного дня вам, Юрій", "Щастя, так. Не всім, на жаль дано", "Скажене весілля 15?", "А що знімаєте?", "Я розумію, гроші не пахнуть, але рекламувати Космополот це дно", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Юрій Горбунов похвалився успіхами фільму "Скажене весілля-3", продюсером якого він є. Шоумен за дуже короткий час зібрав у прокаті мільйон доларів. На честь міні-свята Горбунов поділився фото, на якому позував разом з Олегом Винником, який також причетний до фільму.
Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов, судді "Голосу країни" і Полякова засвітилися на святі 18-річної багачки: "стільки всього досягла...".
Також Politeka писала, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни", що не показують глядачам: "Сумненько від цього".