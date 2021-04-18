Телеведучий Юрій Горбунов показав затишну кімнату в розкішному особняку, де живе з Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська пара телеведучих Юрій Горбунов і Катя Осадча ростять спільного сина Івана в затишному будинку під Києвом. То він, то вона час від часу "пускають" шанувальників в своє сімейне гніздечко, показуючи кадри, зроблені вдома. Так, нещодавно Юрій опублікував у соцмережі Instagram милий кадр, на якому показав своє дозвілля з маленьким сином, заодно виставивши напоказ одну з кімнат їхнього будинку.

На новому знімку Горбунов з сином відображені під час перегляду мультиків. Турботливий батько не зміг відмовити Івану в цьому задоволенні, так що вони примостилися на дивані з купою подушок і взялися за перегляд. Видно, що в кімнаті з телевізором стоїть темно-зелений диван, журнальний столик і крісло, а на підлозі лежить світлий килим. Забавно, але Юрій дозволив собі закинути босі ноги на журнальний столик, при цьому він обіймає сина.

У підписі до кадру Горбунов написав: "Тату, ти не хочеш зі мною мультики подивитися? Звичайно хочу! Тільки не спати". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото телеведучого, засинаючи зразкового батька і його сина компліментами в коментарях. "Який мультик дивилися?", "Зараз дуже багато таких тат, які багато часу проводять з дітками і на відпочинку і вдома", "Молодці, чудове фото. Дуже мало таких тат", "Красиве фото", "Супер, здоров'я вам всім", — пишуть користувачі в коментарях до фото Горбунова.

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