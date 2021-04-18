Телеведущий Юрий Горбунов показал уютную комнату в роскошном особняке, где живет с Осадчей

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская пара телеведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая растят совместного сына Ивана в уютном доме под Киевом. То он, то она время от времени "пускают" поклонников в свое семейное гнездышко, показывая кадры, сделанные дома. Так, недавно Юрий опубликовал в соцсети Instagram милый кадр, на котором показал свой досуг с маленьким сыном, заодно выставив напоказ одну из комнат их дома.

На новом снимке Горбунов с сыном запечатлены во время просмотра мультиков. Заботливый отец не смог отказать Ивану в этом удовольствии, так что они примостились на диване с кучей подушек и принялись за просмотр. Видно, что в комнате с телевизором стоит темно-зеленый диван, журнальный столик и кресло, а на полу лежит светлый ковер. Забавно, но Юрий позволил себе закинуть босые ноги на журнальный столик, при этом он обнимает сына.

В подписи к кадру Горбунов написал: "Папа, ты не хочешь со мной мультики посмотреть? Конечно хочу! Только не спать". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото телеведущего, засыпая примерного отца и его сына комплиментами в комментариях. "Какой мультик смотрели?", "Сейчас очень много таких пап, которые много времени проводят с детками и на отдыхе и дома", "Молодцы, чудесное фото. Очень мало таких пап", "Красивое фото", "Супер, здоровья вам всем", — пишут пользователи в комментариях к фото Горбунова.

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