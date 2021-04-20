Известная украинская ведущая Катя Осадчая, которой приписывают беременность всячески пытается скрыть животик, однако прозорливые поклонники научились "видеть" через ткань
Как пишет Politeka.net в своем Инстаграм Катя размещает множество фотографий, на которых хвастается своей идеальной фигурой. Однако наряды, в которых девушка появляется в последнее время заставляют поклонников думать только о том, что Катя пытается скрыть свою беременность.
Пышные рюшики, украшающие линию талии, свободный крой юбок и платьев, дают повод лишний раз порадоваться за семейную пару Катю Осадчую и ее мужа Юрия Горбунова. На фото, которые выставила Катя для поклонников она гуляет по лесу в одутловатой кофточке, подпоясанной выше талии.
Не так давно Горбунов в интервью отметил, что не против пополнения в семье. Слухи о беременности Катя не подтверждает, но и не опровергает. На последнем эфире "Голоса країни" ведущая надела чудесное желтое платье:
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Поклонники же, высчитали даже пол ребенка, конечно же в шутку, но желают знаменитой паре девочку:
"Классная фишка! Уже вторую беременность скрывать за таким платьями.... Девочку, девочку вам желаю", " Катя ніби вагітна", "Пожалуй животик под платьем. Вспоминаю платье Елки когда была беременна в первый раз)", "А Катенька, беременная)))))" Навіть сукня не спасла Катюша, посмотрела вас сегодня на голосе. Жёлтое платье выдаёт ваше интересное положение😉 Катерини оскільки Ваша фігура зараз не ідеальна я підозрою, що Ви вагітні? Вітаю!!
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