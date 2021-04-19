Известная украинская телеведущая Катя Осадчая подогрела слухи о своей беременности

Звезда ТВ и ее коллега и актер Юрий Горбунов поженились в 2017 году, передает Politeka.net. В этом же году у пары на свет появился сын Иван.

Также у супругов есть сын Осадчей от первого брака, Илья.

С недавних пор пользователи сети стали подозревать телеведущую в третьей беременности. А звезда, будто подыгрывая слухам, надевает наряды, в которых старается скрыть животик.

Так, Осадчая появилась на шоу "Голос країни" в желтом платье, с воланом на талии, который скрывал живот.

Звезда выглядела счастливой. На одном из фото она будто растаяла в объятиях Горбунова и одного из тренеров шоу, певца Димы Монатика.

За 10 часов публикации собрали более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Заметила, уже не первое платье, где все время прикрывается живот какими то рюшами, оборками...🔥👏❤️", "Катя беременна 😮", "Есть предположение, что Катя Осадчая беременна 🤰🤗", "Катя Осадчая 🤰 беременна 🤭?", "Как там в животик у Екатерины уже шевелится 💗💗👍👍👍😘😘😘", "Катя, вы беременна !! Поздравляю, беременность не скроешь 😍👏🔥🙌❤️", "И начались у Кати широкие платья)))", "платье у Кати просто ВАУ !!! 😍", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что свою предыдущую беременность Осадчая также скрывала в нарядах свободного кроя. К слов, роман с Горбуновым звезда также долго скрывала от общественности.

Напомним, похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".

Как сообщала Politeka, Горбунов неожиданно подался в политику и нарвался на критику: "Людям жить не за что, а вы...".

Также Politeka писала, Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей: "Не смешите...".