Телеведуча Катя Осадча поділилася новим кадром зі своїм " луком длня"

Поки користувачі Мережі запитують зірку практично під кожним постом про її можливу вагітність, Катерина ніяк плітки не коментує і продовжує показувати модні образи перед зйомками. Як відомо, зірка працює телеведучою відразу в декількох проектах, тому вона приділяє своїм нарядам досить багато уваги.

Так, на представленому кадрі Осадча в червоних штанях і квітчастій сорочці з різнобарвним принтом покрасувалася перед дзеркалом. Як можна помітити, образ вийшов простим і привабливим одночасно. Завдяки Білій беретці і легкому макіяжу, Осадча перетворилася в миловидну кокетку.

До слова, берети, капелюшки і різні аксесуари, що прикрашають голову – це давня фішка знаменитості, багато років є головною ведучою «Світського життя». Катерина настільки звикла до різних прикрас, що вони вже стали частиною її луків кожного дня.

До цього, за словами Осадчої, вона була рада вибратися в дощовий ліс, незважаючи на те, що подорож була в рамках роботи. Позувала телеведуча у вузьких темно-синіх джинсах, гумових чоботях, сірому гольфі з високим коміром і салатовій теплій кофті. Незважаючи на простий лук, виглядала струнка зірка вельми привабливо.

Фанати відразу відповіли:

"У лісі в будь-який час року прекрасно 😍; Прогулянка по мокрому весняному місту, по своєму прекрасна!; Сидимо вдома з чаєм, оладками і в обіймах собаки); Катя начебто вагітна; а де капелюх від Багінського?); Це у вас дощ) а у нас сонячно) 🌞; красива😍; а в Одесі сонячно і тепло😊; обожнюю хвойний ліс🤗».

Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".

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